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Энес Кантер: Эрдоган разыскивается за убийство

Энес Кантер: Эрдоган разыскивается за убийство
Баскетбол / НБА 0

Центровой клуба НБА «Бостон Селтикс» Энес Кантер в очередной раз раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Кантер опубликовал в «Фейсбуке» картинку, оформленную в стиле Дикого Запада.

«Разыскивается. За убийство, за агрессию, за терроризм, за кражу и поджог», — написано на картинке.

В 2018 году Мехмета Кантера, отца Энеса, приговорили в Турции к 15 годам лишения свободы, но недавно освободили. Энес связывал арест с тем, что Мехмет позволял себе критику в адрес государства и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Напомним, Кантер заявлял, что на него охотятся турецкие спецслужбы. На родине он лишён гражданства и вскоре получит паспорт США.

Ранее Энес Кантер назвал президента Турции «террористом», заявив, что он развязал 31 конфликт с десятью странами за десять лет.

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