Суперзвезда НБА затребовал обмен из клуба

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук выразил желание покинуть «Хьюстон Рокетс», сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания.



Уэстбрук перешёл в «Хьюстон» в июле прошлого года, до этого на протяжении 11 лет выступал за «Оклахома-Сити Тандер». Контракт разыгрывающего рассчитан ещё на два сезона с опцией продления на год. Уэстбрук является одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги с зарплатой более $ 40 млн в год, что затрудняет проведение обменной сделки.



Другой лидер «Хьюстона» Джеймс Харден пока не собирается покидать команду, хотя в последнее время перестал выходить на связь с руководством клуба. Уэстбрук признавался самым ценным игроком НБА (MVP) в 2017 году, становился лучшим скорером регулярного чемпионата (2015, 2017), девять раз принимал участие в Матче звезд НБА.