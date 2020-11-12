Названа причина желания Расселла Уэстбрука покинуть «Хьюстон»

Как утверждает инсайдер The Athletic Келли Айко, разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук попросил клуб обменять его, так как не верит в возможность завоевать чемпионский титула после произошедших в межсезонье-2020 кадровых перемен.

Опасения Уэстбрука связаны уходом из клуба главного тренера Майка Д'Антони и генерального менеджера Дэрила Мори. На их место встали дебютанты Стивен Сайлас и Рафаэль Стоун. Другая причина — желание баскетболиста вернуться к роли главного созидателя, какая у него была в «Оклахома-Сити Тандер». В «Рокетс» обязанности розыгрыша ему пришлось делить с Джеймсом Харденом.

Уэстбрук перешёл в «Хьюстон» в июле прошлого года, до этого на протяжении 11 лет выступал в «Оклахоме». Контракт разыгрывающего рассчитан ещё на два сезона с опцией продления на год. Уэстбрук является одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги с зарплатой более $ 40 млн в год, что затрудняет проведение обменной сделки.