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Кавай Леонард связался с суперзвездой НБА и убеждает его перейти в «Клипперс»

Кавай Леонард связался с суперзвездой НБА и убеждает его перейти в «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард убеждает разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Криса Пола присоединиться к команде, сообщается в "твиттере" Hoop Central.

Пол также заинтересован в возвращении в «Клипперс». Кроме того, Крису интересен вариант с продолжением карьеры в «Финикс Санз», которые уже ведут с «Тандер» переговоры по его обмену. При отсутствии такого разрешения любые контакты игрока с «Финиксом» могли бы рассматриваться как тамперинг, что является грубым нарушением правил НБА. Кроме того, стало известно о деталях возможной обменной сделки.

По информации инсайдера Джона Гамбадоро, «Тандер» не собирается получать какие-либо долгосрочные контракты в рамках обмена, поскольку это не вписывается в перестроечную стратегию организации.

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