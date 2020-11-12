Гомельский высказался о причинах неудачи М. Кулагина в ЦСКА и игре Теодосича за «Виртус»

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский объяснил, почему ныне выступающему за «Енисей» защитнику Михаилу Кулагину не удалось заиграть в ЦСКА.

«Миша Кулагин в „Енисее“ делает то, что умеет лучше всего — бросает по кольцу из-за дуги. В ЦСКА от него ожидали других действий. А кому давать игровое время, кому его не давать — решаем не мы с вами, а тренеры. Итудис вынужден играть на победу в каждом матче. От него этого требует менеджмент, Поставьте ему задачу наигрывать русских молодых игроков, и он будет это делать, но ЦСКА перестанет выигрывать», — написал Гомельский на своём баскетбольном сайте.

Кроме того, Гомельский высказался об игре экс-разыгрывающего ЦСКА Милоша Теодосича за итальянский «Виртус». В последнем матче Еврокубка с «Локомотивом-Кубань» (89:83) Теодосич набрал 29 очков.

«Я тоже радовался за Милоша. Высочайший уровень понимания игры, возможностей партнеров. Заметил, что он значительно снизил риск в передачах, отсюда меньше потерь. И взаимоотношения с Сашей Джорджевичем очень правильные: тренер выпускает Теодосича на площадку тогда, кога необходимо поменять акценты в атаке», — добавил Гомельский.