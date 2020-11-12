Юдин: в СССР были великие специалисты. Сейчас на слуху только два российских тренера

Тренер ЦСКА Антон Юдин высказался о проблеме с российскими баскетбольными специалистами.

«Согласен, были у нас в СССР хорошие специалисты. Были и великие тренеры. Такие как Александр Яковлевич Гомельский и Владимир Петрович Кондрашин. Затем — Сергей Александрович Белов и Станислав Георгиевич Ерёмин — тоже величины. И, как вы понимаете, я говорю только о тренерах, которые работали с мужскими командами. А потом эта преемственность, по сути, прервалась. На слуху сейчас только два российских тренера — Евгений Пашутин и Сергей Базаревич. Не знаю, почему так произошло. Возможно, потому, что сейчас у нас не такая сильная баскетбольная общественность, как была до этого. То есть нет лоббирования интересов российских тренеров. Но, быть может, причины кроются в том, что нам не удалось создать такую сильную тренерскую школу, как, например, смогли сделать сербы.



Возможно, кто-то скажет, что российские специалисты не очень удачливы. Но вообще-то Пашутин дважды выигрывал Еврокубок. Базаревич успешно работает с национальной командой. Но по каким-то причинам клубы не заинтересованы в приглашении россиян на позиции главных тренеров. Возможно, это временное явление, потому что, если посмотреть на футбол, хоккей или волейбол, в этих видах спорта ситуация выглядит гораздо лучше.



Почему в зарубежных чемпионатах своих специалистов больше? Насколько я слышал, в Европе очень сильны профсоюзы, которые регламентируют правила получения тренерских лицензий. Например, в Испании, чтобы стать главным тренером, надо выполнить достаточно большое количество пунктов из этого регламента. Во Франции аналогичная ситуация: получить лицензию, позволяющую работать во французском чемпионате в качестве главного тренера, довольно тяжело. Турки практически закрыли свой рынок для иностранцев: чтобы возглавить там команду, нужно долгое время работать в клубах, выступающих в Евролиге. Словом, рынок там защищен, чего, к сожалению, нет у нас. Повторюсь, я не против иностранных тренеров. У нас в ЦСКА три греческих специалиста, все — профи высокого класса: главный тренер Димитрис Итудис и помощники Андреас Пистиолис и Костас Хацихристос. У нас очень хорошие отношения, и я надеюсь, если их спросят обо мне, они скажут то же самое.



Есть ли пути решения проблемы? Сложившуюся ситуацию нельзя ставить кому-то в вину. Причин этой проблемы много, и решать её нужно сообща. Прежде всего нужна заинтересованность лиги, клубов, федерации, баскетбольной общественности, нужно установить какие-то регламентирующие правила. Нам необходимо готовить своих высококвалифицированных специалистов. Может ли стать решением этой проблемы регламентирование числа российских специалистов в тренерских штабах? Утвердительно ответить невозможно, но это было бы здорово. Так постепенно у нас будут появляться новые имена», — приводит слова Юдина «Матч ТВ».