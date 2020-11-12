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Звезда «Реала» в конце ноября уйдёт из клуба

Звезда «Реала» в конце ноября уйдёт из клуба
Баскетбол / Евролига 0

Аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо покинет состав мадридского «Реала» раньше, чем планировалось, сообщает Defensa Central. По информации источника, Кампаццо планирует перейти в один из клубов НБА уже в конце ноября, сразу после открытия рынка свободных агентов в североамериканской лиге, которое состоится 20 ноября 2020 года.

Первые официальные соглашения могут быть заключены в НБА уже 22 ноября.

Интерес к аргентинскому плеймейкеру проявляют в «Даллас Маверикс», «Миннесоте Тимбервулвз» и «Нью-Йорк Никс». В минувшем сезоне Евролиги Факундо набирал по 9,9 очка, 2,3 подбора и 7,1 передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» за досрочное расторжение контракта требует от баскетболиста $ 6 млн, в то время как команды НБА могут компенсировать лишь $ 725 тыс. Часть оставшейся неустойки и будет покрыта зарплатой Кампаццо.

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