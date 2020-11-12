Звезда «Реала» в конце ноября уйдёт из клуба

Аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо покинет состав мадридского «Реала» раньше, чем планировалось, сообщает Defensa Central. По информации источника, Кампаццо планирует перейти в один из клубов НБА уже в конце ноября, сразу после открытия рынка свободных агентов в североамериканской лиге, которое состоится 20 ноября 2020 года.



Первые официальные соглашения могут быть заключены в НБА уже 22 ноября.



Интерес к аргентинскому плеймейкеру проявляют в «Даллас Маверикс», «Миннесоте Тимбервулвз» и «Нью-Йорк Никс». В минувшем сезоне Евролиги Факундо набирал по 9,9 очка, 2,3 подбора и 7,1 передачи.



Ранее сообщалось, что «Реал» за досрочное расторжение контракта требует от баскетболиста $ 6 млн, в то время как команды НБА могут компенсировать лишь $ 725 тыс. Часть оставшейся неустойки и будет покрыта зарплатой Кампаццо.