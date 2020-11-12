Чемпион НБА. Харден следующим запросит обмен. Ждите. Владелец «Хьюстона», одумайся!

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», ныне эксперт Кендрик Перкинс заявил, что в ближайшее время Джеймс Харден последует примеру Расселла Уэстбрука и выставит «Хьюстон Рокетс» запрос на обмен.
«Разве Расселл Уэстбрук сегодня не запросил обмен?! Я предупреждал, что Расс и Джеймс недовольны франшизой „Рокетс“. Кстати, Джеймс будет следующим с обменным запросом. Ждите. Владелец Тилман Фертитта сейчас действительно делает большую ошибку. Джеймс и Расс недовольны. Я поговорил с надёжными источниками и сказал, что сегодня не буду упоминать их имя. Но Джеймс и Расс недовольны. Джеймс не отвечал ни на один звонок — ни владельца, ни из офиса клуба, ни даже тренера Стивена Сайласа уже две недели. Рассел Уэстбрук недоволен. Причина в том, что они не чувствуют себя включёнными в процесс. Фронт-офис и владелец не включают их в процесс принятия решений. Тилман Фертитта, одумайся! Хотя для некоторых здравый смысл не так уж характерен», — приводит слова Перкинса Parlons Basket.
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