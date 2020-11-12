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ЦСКА в напряжённой концовке обыграл «Басконию», у Хиллиарда 31 очко

ЦСКА в напряжённой концовке обыграл «Басконию», у Хиллиарда 31 очко
Баскетбол / Евролига 0

В Москве завершился матч восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Басконию». Команда Итудиса уверенно начала встречу и после первой четверти вела в счёте с преимуществом в 7 очков — 23:16. К большому перерыву перевес «армейцев» вырос до 12 очков — 47:35.

Во второй половине «Баскония» не позволяла себе больших провалов, а в четвёртой четверти сравняла счёт — 82:82. Как бы то ни было, ЦСКА вырвал победу — 89:86.

Самым результативным в составе «армейцев» стал Дэрран Хиллиард, записавший в актив 31 очко. Экс-баскетболист «Басконии» Торнике Шенгелия набрал 12 очков, собрал 7 подборов и совершил 4 передачи. У «Басконии» коллекцию из 19 очков и 8 подборов собрал Юссуфа Фолл.

Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
12 ноября 2020, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
89 : 86
Баскония
Витория, Испания
ЦСКА: Хиллиард - 31, Хэкетт - 16, Клайберн - 12, Шенгелия - 12, Милутинов - 7, Хоменко - 5, Курбанов - 4, Фойгтман - 2, Umrikhin, Антонов, Боломбой, Лопатин
Баскония: Фалл - 19, Хенри - 17, Вильдоса - 13, Питерс - 13, Гедрайтис - 10, Полонара - 8, Зоран Драгич - 3, Куруцс - 3, Джекири, Диоп, Райэсте, Седекерскис
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