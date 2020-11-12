ЦСКА в напряжённой концовке обыграл «Басконию», у Хиллиарда 31 очко

В Москве завершился матч восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Басконию». Команда Итудиса уверенно начала встречу и после первой четверти вела в счёте с преимуществом в 7 очков — 23:16. К большому перерыву перевес «армейцев» вырос до 12 очков — 47:35.

Во второй половине «Баскония» не позволяла себе больших провалов, а в четвёртой четверти сравняла счёт — 82:82. Как бы то ни было, ЦСКА вырвал победу — 89:86.

Самым результативным в составе «армейцев» стал Дэрран Хиллиард, записавший в актив 31 очко. Экс-баскетболист «Басконии» Торнике Шенгелия набрал 12 очков, собрал 7 подборов и совершил 4 передачи. У «Басконии» коллекцию из 19 очков и 8 подборов собрал Юссуфа Фолл.