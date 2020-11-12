«Сан-Антонио» выставил на обмен 3 звёздных игроков. На одного из них нацелились «Лейкерс»

«Сан-Антонио Сперс» сделал доступными для обмена Патрика Миллса, Ламаркуса Олдриджа и Демара Дерозана, сообщает Hoops Roomors.

В следующем сезоне Миллс должен заработать $ 13,3 млн, Олдридж — $ 24 млн, а ДеРозан — 27,7 млн. Клуб хочет сбросить эти истекающие контракты ветеранов… «Милуоки Бакс» и «Филадельфия Сиксерс» входят в число команд, проявивших интерес к Миллсу. «Голден Стэйт Уорриорз» не против выменять Олдриджа на Эндрю Уиггинса. «Лейкерс» заинтересованы в приобретении ДеРозана и готовы отдать Дэнни Грина и Кайла Кузму.

«Сан-Антонио» рассчитывает сосредоточиться на более молодом поколении игроков, которому предоставит больше игрового времени после возможного расставания с опытными исполнителями.