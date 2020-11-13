Маскот заигрывал с фанаткой, судья успокаивал тренера «Басконии». Яркие фото победы ЦСКА

Вчера, 12 ноября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА принимал «Басконию».
Хозяева уверенно начали встречу и после первой четверти вели в счёте с преимуществом в 7 очков — 23:16. К большому перерыву перевес «армейцев» вырос до 12 очков — 47:35.
Во второй половине «Баскония» не позволяла себе больших провалов, а в четвёртой четверти сравняла счёт — 82:82. Однако ЦСКА всё же вырвал победу — 89:86.
Самым результативным в составе «армейцев» стал Дэрран Хиллиард, записавший в актив 31 очко. Экс-баскетболист «Басконии» Торнике Шенгелия набрал 12 очков, собрал 7 подборов и совершил 4 передачи. У «Басконии» коллекцию из 19 очков и 8 подборов собрал Юссуфа Фолл.
Лучшие кадры с матча ЦСКА – «Баскония» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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