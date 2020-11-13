Источник: ЦСКА рассматривает возможность расторжения контракта с Майком Джеймсом

Дисциплинарные проступки разыгрывающего московского ЦСКА Майка Джеймса могут привести к расторжению контракта c «армейцами», сообщает Gazzetta.

«Конфликт между Джеймсом и главным тренером Димитрисом Итудисом произошёл на тренировке во вторник. В российском клубе сочли поведение игрока оскорбительным. Тренер ЦСКА заметил, что Джеймс плохо отреагировал на его замечания, остальная команда и тренерский штаб находились рядом в этот момент. Сейчас в Москве на фоне негатива от этого эпизода даже рассматривают возможность прекращения сотрудничества с бывшим защитником «Панатинаикоса», — отмечается в публикации греческого издания.



Напомним, накануне в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией» ЦСКА одержал победу со счётом 89:86.