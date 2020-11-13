Источник: ЦСКА рассматривает возможность расторжения контракта с Майком Джеймсом

Дисциплинарные проступки разыгрывающего московского ЦСКА Майка Джеймса могут привести к расторжению контракта c «армейцами», сообщает Gazzetta.
«Конфликт между Джеймсом и главным тренером Димитрисом Итудисом произошёл на тренировке во вторник. В российском клубе сочли поведение игрока оскорбительным. Тренер ЦСКА заметил, что Джеймс плохо отреагировал на его замечания, остальная команда и тренерский штаб находились рядом в этот момент. Сейчас в Москве на фоне негатива от этого эпизода даже рассматривают возможность прекращения сотрудничества с бывшим защитником «Панатинаикоса», — отмечается в публикации греческого издания.
Напомним, накануне в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией» ЦСКА одержал победу со счётом 89:86.
- 13 ноября 2020
-
11:19
-
10:23
-
10:10
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
00:31
-
00:02
- 12 ноября 2020
-
23:40
-
23:16
-
23:02
-
22:40
-
22:13
-
22:10
-
22:02
-
21:15
-
20:58
-
20:30
-
18:44
-
18:15
-
18:00
-
17:55
-
15:50
-
15:25
-
14:44
-
14:02
-
13:52
-
13:00
-
12:41
-
12:06
-
11:01
-
10:44
-
10:25
-
10:08