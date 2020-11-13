«Хьюстон» нацелен заполучить топового свободного агента НБА
Менеджмент «Хьюстон Рокетс» хочет усилить переднюю линию опытным игроком и заинтересован в подписании тяжёлого форварда Сержа Ибаки, который становится неограниченно свободным агентом. Об этом сообщает Hoop Central в "Твиттере" со ссылкой на инсайдера Тима Макмана.
Ибака выступал вместе с лидером «Хьюстона» Джеймсом Харденом в «Оклахома-Сити Тандер» с 2009 по 2012 год.
Сезон-2019/2020 31-летний баскетболист провёл в «Торонто Рэпторс», заработав $ 23,3 млн. В среднем за игру он набирал 15,4 очка и делал 8,2 подбора, при реализации трёхочковых 38,5%.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Лос-Анджелес Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, Ибаку переманивает выступать за «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.
- 13 ноября 2020
-
11:19
-
10:23
-
10:10
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
00:31
-
00:02
- 12 ноября 2020
-
23:40
-
23:16
-
23:02
-
22:40
-
22:13
-
22:10
-
22:02
-
21:15
-
20:58
-
20:30
-
18:44
-
18:15
-
18:00
-
17:55
-
15:50
-
15:25
-
14:44
-
14:02
-
13:52
-
13:00
-
12:41
-
12:06
-
11:01
-
10:44
-
10:25
-
10:08
Партнерский контент