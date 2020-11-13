«Хьюстон» нацелен заполучить топового свободного агента НБА

Менеджмент «Хьюстон Рокетс» хочет усилить переднюю линию опытным игроком и заинтересован в подписании тяжёлого форварда Сержа Ибаки, который становится неограниченно свободным агентом. Об этом сообщает Hoop Central в "Твиттере" со ссылкой на инсайдера Тима Макмана.



Ибака выступал вместе с лидером «Хьюстона» Джеймсом Харденом в «Оклахома-Сити Тандер» с 2009 по 2012 год.

Сезон-2019/2020 31-летний баскетболист провёл в «Торонто Рэпторс», заработав $ 23,3 млн. В среднем за игру он набирал 15,4 очка и делал 8,2 подбора, при реализации трёхочковых 38,5%.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Лос-Анджелес Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, Ибаку переманивает выступать за «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.