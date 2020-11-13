Харден захотел объединиться с двумя суперзвёздами НБА, Уэстбрук сыграл на опережение

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», ныне эксперт Кендрик Перкинс заявил, что разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук обменным запросом сыграл на опережение, поскольку его напарник Джеймс Харден начал рассматривать вариант с объединением с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом в «Бруклин Нетс».

«Джеймс Харден не общался со своей организацией в течение двух недель. Всё это заставляет меня сказать, что слухи о том, что он думает объединиться с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом в „Бруклин Нетс“ или же отправиться в „Филадельфию Сиксерс“, имеют долю правды! Расселл Уэстбрук, должно быть, подумал: „Эй, подожди, ты не должен бросать меня здесь!“ Так что он предпочёл взять на себя инициативу, потому что слухи, которые мы слышим о Джеймсе Хардене и его объединении с Дюрантом и Ирвингом в «Нетс», являются правдой! Я искренне верю, что эти двое уйдут из команды. «Хьюстон» собирается начать перестройку», — приводит слова Перкинса Parlons Basket.