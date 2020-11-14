«Зенит» установил впечатляющий рекорд сезона

В перенесённом из-за пандемии коронавируса матче 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» на выезде обыграл французский АСВЕЛ — 66:53. «Зенит» установил рекорд нынешнего сезон, пропустив наименьшее количество очков за сезон. Раньше достижение принадлежало «Барселоне», которая пропустила 55 очков в матче с «Фенербахче» (97:55).
Напомним, в Лионе завершился матч восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный АСВЕЛ принимал «Зенит». Первая четверть прошла в равной борьбе и при низкой результативности. Немного удачливее в ней оказался «Зенит» — 12:11. К большому перерыву преимущество «Зенита» выросло до 7 очков — 28:21, при этом подопечные Паскуаля продолжали здорово играть в обороне. В третьей десятиминутке АСВЕЛ не сумел приблизиться к соперникам, «Зенит» сохранил преимущество — 44:37. В заключительном игровом отрезке хозяева попытались наверстать упущенное, но «Зенит» вовремя реагировал на рывки АСВЕЛа и одержал уверенную победу — 66:53.
Самым результативным в составе победителей стал набравший 14 очков Уилл Томас. У АСВЕЛа 14 очков — на счету Шарля Каюди.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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