Евгений Пашутин: выездной матч с «Автодором» не будет простым

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин и защитник Владислав Емченко поделились своим мнением перед матчем Единой лиги ВТБ с «Автодором».

«Автодор» — команда агрессивная, остро атакующая с периметра, в составе много снайперов. Лидером является Нэйт Мэйсон, первый номер, который хорошо ведёт игру и набирает почти восемнадцать очков в среднем за матч. Мы должны остановить быстрый отрыв соперника и опасных игроков на периметре. В составе «Автодора» много игроков с броском, они хорошо создают пространство для атак. Нужно очень внимательно сыграть со снайперами, не давать им свободно атаковать, заставлять играть один на один и выполнять сложные броски. Макиев и Гордон хорошо борются на щитах, поэтому нам нельзя проигрывать подбор. В защите играют зону, нам важно двигать мяч, как мы делали в последних матчах, когда действовали командно и совершали более двадцати ассистов. Выездной матч не будет простым, тем более что в Саратове всегда сложно играть. Нужно терпеть все сорок минут, чётко следовать своему плану на игру, не терять концентрацию, быть сфокусированными и играть на победу. Сделаем максимум, чтобы победить в этом матче», — приводит слова Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань».



«Готовимся к игре в штатном режиме, изучаем сильные и слабые стороны соперника. «Автодор» хорошо бежит в быстрый отрыв, задняя линия и четвёртые номера неплохо атакуют с дистанции. Нам нужно остановить их снайперов, не дать им бросать свободные броски, играть жёсткую защиту. «Автодор» выиграл три матча подряд в Лиге ВТБ, но мы сделаем всё возможное, чтобы прервать эту серию», — добавил Емченко.