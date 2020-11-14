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«Финикс» наметил запасной план в случае неудачи с трансфером Криса Пола

«Финикс» наметил запасной план в случае неудачи с трансфером Криса Пола
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Финикс Санз» определило в каком направлении будет двигаться, в случае провала переговоров по подписанию контракта с разыгрывающим защитником «Оклахома-Сити Тандер» Крисом Полом. Если договориться с Полом и «Тандер» не удастся, клуб из Аризоны сосредоточиться на попытках приобретения защитника «Торонто Рэпторс» Фреда Ванвлита, контракт с которым у канадцев истекает уже в скором времени.

Ванвлит все годы в НБА провёл в составе «Торонто Рэпторс» и в 2019 году завоевал с командой титул. В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 54 встречах (54 в старте), набирая в них 17,6 очка, собирая 3,8 подбора, совершая 6,6 передачи и 1,9 перехвата. В плей-офф Ванвлит сыграл в 11 встречах, набирая в них 19,6 очка, собирая 3,9 подбора и совершая 6,9 передачи.

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