«Портленд» нацелился на проведение громкого трансфера
«Портленд Трейл Блейзерс» стал ещё одним клубом, который включился в борьбу за разыгрывающего защитника «Нью-Орлеан Пеликанс» Джру Холидэя, сообщает инсайдер Кевин О’Коннор на своей странице в «Твиттере».
Однако, О’Коннор добавил, что в связи с отсутствием сильных сторон у команды в сравнении с их конкурентами в борьбе за контракт Холидея, этот переход вряд ли состоится, однако это показывает, что в «Портленде» намерены улучшить состав.
Напомним, в числе претендентов на выставленного «Пеликанс» на обмен 30-летнего Холидэя ранее назывались «Бруклин Нетс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Денвер Наггетс», «Даллас Маверикс», «Бостон Селтикс» и «Атланта Хоукс». Контракт Холидэя действует два года с зарплатой около $ 51,5 млн.
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