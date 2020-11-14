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«Нижний Новгород» обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ

«Нижний Новгород» обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Нижнем Новгороде в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местная одноимённая команда принимала «Парму».

В первой четверти хозяевам паркета удалось захватить преимущество — на первый перерыв команды ушли при счёте 20:15 в пользу нижегородцев. Вторая четверть также осталась за хозяевами паркета — к большому перерыву преимущсетво «Нижнего Новгорода» составляло 14 очков.

В третьем игровом отрезке пермякам удалось прибавить и отыграть часть отставания — к заключительной четверти счё1т на такбло был 60:52 в пользу «Нижнего Новгорода». В заключительной четверти сильнее оказались нижегородцы — 28:21 по итогам четверти и 88:73 по итогам матча.

Лучшим в составе победителей стал Кейси Шеперд, набравший 19 очков. В составе гостей 14 очков набрал Роберт Джонсон

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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
14 ноября 2020, суббота. 17:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
88 : 73
Парма
Пермь, Россия
Нижний Новгород: Шеферд - 19, Комолов - 16, Торопов - 13, Гаврилович - 12, Стребков - 12, Ганькевич - 6, Бабурин - 5, Герасимов - 5, Чадов
Парма: Джонсон - 14, Юшкевичюс - 11, Савович - 10, Буланов - 9, Жмако - 8, Мейерис - 8, Жукаускас - 6, Григорьев - 5, Ивлев - 2, Бондаренко, Уильямс, Шейко
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