«Нижний Новгород» обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ

В Нижнем Новгороде в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местная одноимённая команда принимала «Парму».



В первой четверти хозяевам паркета удалось захватить преимущество — на первый перерыв команды ушли при счёте 20:15 в пользу нижегородцев. Вторая четверть также осталась за хозяевами паркета — к большому перерыву преимущсетво «Нижнего Новгорода» составляло 14 очков.



В третьем игровом отрезке пермякам удалось прибавить и отыграть часть отставания — к заключительной четверти счё1т на такбло был 60:52 в пользу «Нижнего Новгорода». В заключительной четверти сильнее оказались нижегородцы — 28:21 по итогам четверти и 88:73 по итогам матча.



Лучшим в составе победителей стал Кейси Шеперд, набравший 19 очков. В составе гостей 14 очков набрал Роберт Джонсон

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