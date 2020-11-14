УНИКС уступил «Зелёна-Гуре» в матче Единой лиги ВТБ

В Зелёна-Гуре в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местная одноимённая команда принимала УНИКС.



В первой четверти хозяевам паркета удалось захватить преимущество — на первый перерыв команды ушли при счёте 25:18 в пользу польской команды. Вторая четверть также осталась за хозяевами паркета — к большому перерыву преимущество «Зелёна-Гуры» составляло 11 очков.



В третьем игровом отрезке казанцам удалось прибавить и отыграть часть отставания — к заключительной четверти счёт на табло был 66:59 в пользу «Зелёна-Гуры». В заключительной четверти сильнее оказались нижегородцы: 27:26 — по итогам четверти, 92:86 — по итогам матча.



Лучшим в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 32 очка. Дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов оформил Джеффри Гросселл. В составе гостей 22 очка набрал Окаро Уайт.