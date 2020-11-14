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УНИКС уступил «Зелёна-Гуре» в матче Единой лиги ВТБ

УНИКС уступил «Зелёна-Гуре» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Зелёна-Гуре в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местная одноимённая команда принимала УНИКС.

В первой четверти хозяевам паркета удалось захватить преимущество — на первый перерыв команды ушли при счёте 25:18 в пользу польской команды. Вторая четверть также осталась за хозяевами паркета — к большому перерыву преимущество «Зелёна-Гуры» составляло 11 очков.

В третьем игровом отрезке казанцам удалось прибавить и отыграть часть отставания — к заключительной четверти счёт на табло был 66:59 в пользу «Зелёна-Гуры». В заключительной четверти сильнее оказались нижегородцы: 27:26 — по итогам четверти, 92:86 — по итогам матча.

Лучшим в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 32 очка. Дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов оформил Джеффри Гросселл. В составе гостей 22 очка набрал Окаро Уайт.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
14 ноября 2020, суббота. 20:00 МСК
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Окончен
92 : 86
УНИКС
Казань, Россия
Зелёна-Гура: Лундберг - 32, Гросселл - 17, Ричард - 16, Фрейманис - 15, Рейнольдс - 8, Понитка - 4, Берзиньш, Кошарек, Порада, Пут, Трачик
УНИКС: Уайт - 22, Смит - 18, Морган - 16, Колесников - 14, Холланд - 6, Браун - 5, Канаан - 5, Антипов, Жбанов, Клименко, Сергеев, Узинский
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