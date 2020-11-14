УНИКС уступил «Зелёна-Гуре» в матче Единой лиги ВТБ

В Зелёна-Гуре в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местная одноимённая команда принимала УНИКС.
В первой четверти хозяевам паркета удалось захватить преимущество — на первый перерыв команды ушли при счёте 25:18 в пользу польской команды. Вторая четверть также осталась за хозяевами паркета — к большому перерыву преимущество «Зелёна-Гуры» составляло 11 очков.
В третьем игровом отрезке казанцам удалось прибавить и отыграть часть отставания — к заключительной четверти счёт на табло был 66:59 в пользу «Зелёна-Гуры». В заключительной четверти сильнее оказались нижегородцы: 27:26 — по итогам четверти, 92:86 — по итогам матча.
Лучшим в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 32 очка. Дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов оформил Джеффри Гросселл. В составе гостей 22 очка набрал Окаро Уайт.
- 14 ноября 2020
-
22:09
-
19:09
-
19:06
-
16:40
-
15:59
-
14:49
-
13:54
-
12:30
-
11:50
-
10:36
-
10:24
-
09:19
-
06:34
-
00:37
-
00:31
-
00:24
-
00:18
- 13 ноября 2020
-
23:27
-
22:58
-
22:27
-
21:19
-
20:59
-
20:14
-
19:57
-
19:50
-
19:40
-
19:27
-
18:59
-
17:57
-
14:38
-
14:18
-
13:56
-
13:31
-
13:02
-
12:47