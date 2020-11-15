«Майами» намерен переманить одного из лучших снайперов НБА

Атакующий защитник «Милуоки Бакс» Уэсли Мэттьюз входит в сферу интересов «Майами Хит», сообщает Gazzetta.

Контракт Мэттьюза с «Милуоки» может быть расторгнут. «Бакс» ещё не приняли решиние по опции команды в соглашении Мэттьюза, которая может обеспечить игроку $ 2,69 млн в следующем сезоне. Мэттьюз является одним из лучших снайперов НБА. За карьеру он реализовал 38,1% трехочковых, а в «пузыре» Орландо во время рестарта сезона-2019/2020 поднял точность до 39,5% (вошёл в топ-10 лучших по точности в НБА).

Напомним, основной трансферной целью «Майами» является подписание форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо при выходе на рынок свободных агентов в 2021 году. Кроме того не исключено, что «Хит» попытаются выменять звезду НБА уже в это межсезонье



В прошедшем сезоне «Майами» остановился в шаге от титула. Подопечные Эрика Споэльстры закончили регулярный чемпионат пятыми на Востоке, но в плей-офф обыграли команды с более высоким посевом и смогли дойти до финала, где уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2-4.