«Бостон» хочет вернуть именитого игрока, выигравшего с командой последний титул в 2008-м

«Бостон Селтикс» заинтересован в возвращении в команду разыгрывающего Рэджона Рондо, сообщает Fadeaway World.

Рондо в 2008 году помог «Селтикс» стать чемпионом НБА вместе со звёздными напарниками — Кевином Гарнеттом, Полом Пирсом и Рэем Алленом. В 2020-м Рондо стал чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее ряд инсайдеров сообщали, что Рондо намерен отказаться от опции продления контракта с «Лейкерс» на сезон-2020/2021 и станет неограниченно свободным агентом. Рондо мог заработать $ 2,96 млн в случае активирования опции. 34-летний разыгрывающий завоевал титул с «Лейкерс» в НБА. В 2008 году Рондо стал чемпионом в составе «Бостон Селтикс». На подписание игрока претендует «Лос-Анджелес Клипперс».