Эксперт назвал звезду НБА, трансфер которой сделает «Лейкерс» династией

Бывший главный тренер «Торонто Рэпторс» Сэм Митчелл считает, что трансфер защитника «Сан-Антонио Спёрс» Демара Дерозана сделает «Лос-Анджелес Лейкерс» династией.
«Если „Лейкерс“ сможет заполучить Дерозана, то всё изменится. Это позволит Леброну провести ещё пару лет в команде. Им не нужно будет, чтобы Леброн играл по 40 минут за матч, если у них будет Дерозан. Энтони Дэвис и Демар Дерозан смогут вдвоём выигрывать матчи», — сказал Митчелл в эфире SiriusXM NBA Radio.
31-летний Дерозан — 9-й номер драфта НБА 2009 года. Большую часть профессиональной карьеры провёл в «Торонто Рэпторс», но последние два сезона выступал в команде из Техаса. В СМИ появлялась информация, что Демар недоволен пребыванием в «Сан-Антонио». В минувшем регулярном чемпионате баскетболист принял участие в 68 встречах, набирая 22,1 очка, собирая 5,5 подбора и совершая 5,6 очка.
Дерозан — четырёхкратный участник Матча всех звёзд.
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