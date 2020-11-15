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Экс-игрок ЦСКА Куфос выбрал клуб НБА, в котором хочет продолжить карьеру

Экс-игрок ЦСКА Куфос выбрал клуб НБА, в котором хочет продолжить карьеру
Баскетбол / НБА 0

Бывший баскетболист московского ЦСКА Коста Куфос хочет вернуться в НБА после неудачного сезона в ЦСКА, сообщает Gazzetta.gr.

Куфос провёл в НБА 11 сезонов, сыграв в 686 матчах.

По информации источника, Куфос хотел бы стать баскетболистом «Кливленд Кавальерс».

Куфос покинул ЦСКА в мае 2020 года. В НБА выступал в пяти разных клубах. Центровой имеет двойное гражданство — Греции и США.

Напомним, Куфос присоединился к ЦСКА в преддверии сезона-2019/2020, это был его первый опыт выступлений в Европе. В Евролиге Куфос принял участие в 17 матчах, набирая в них 3,7 очка и собирая 2,8 подбора. В Единой лиге ВТБ на счету баскетболиста 10 матчей, в которых он набирал 8,4 очка и собирал 5,2 подбора.

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