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«Локомотив-Кубань» в овертайме проиграл «Автодору»

«Локомотив-Кубань» в овертайме проиграл «Автодору»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Автодор» принимал «Локомотив-Кубань». Встреча получилась напряжённой.

В первой четверти хозяева были немного лучше — 18:16, но уже к большому перерыву «Локомотив-Кубань» вышел вперёд — 40:38. В третьей десятиминутке «железнодорожники» немного укрепили своё преимущество — 64:61. Но в заключительном отрезке игроки «Автодора» сумели собраться и перевести встречу в овертайм — 81:81.

Дополнительная пятиминутка не была такой же результативной, как основное время матча. Немного удачливее в ней оказались хозяева — 89:85.

Самым результативным в составе победителей стал Дрю Гордон, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 15 подборов. У «Локомотива-Кубань» лучшим стал Уилл Каммингс — 29 очков. Дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов в активе Алана Уильямса.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
15 ноября 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
89 : 85
ОТ
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Автодор: Бестужев, Гордон, Квитковских, Клавелл, Минченко, Михайловский, Мэйсон, Петенев, Пранаускис, Старкс, Шакич
Локомотив-Кубань: Долинин, Емченко, Ильницкий, Калинов, Калниетис, Каммингс, Кузминскас, Линч, Мотовилов, Сычков, Уильямс, Херви
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