«Локомотив-Кубань» в овертайме проиграл «Автодору»

В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Автодор» принимал «Локомотив-Кубань». Встреча получилась напряжённой.
В первой четверти хозяева были немного лучше — 18:16, но уже к большому перерыву «Локомотив-Кубань» вышел вперёд — 40:38. В третьей десятиминутке «железнодорожники» немного укрепили своё преимущество — 64:61. Но в заключительном отрезке игроки «Автодора» сумели собраться и перевести встречу в овертайм — 81:81.
Дополнительная пятиминутка не была такой же результативной, как основное время матча. Немного удачливее в ней оказались хозяева — 89:85.
Самым результативным в составе победителей стал Дрю Гордон, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 15 подборов. У «Локомотива-Кубань» лучшим стал Уилл Каммингс — 29 очков. Дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов в активе Алана Уильямса.
- 15 ноября 2020
-
17:56
-
16:45
-
14:09
-
13:34
-
11:52
-
10:56
-
09:54
-
09:48
-
09:34
-
08:47
-
00:53
-
00:17
-
00:11
-
00:06
- 14 ноября 2020
-
23:45
-
22:09
-
19:09
-
19:06
-
16:40
-
15:59
-
14:49
-
13:54
-
12:30
-
11:50
-
10:36
-
10:24
-
09:19
-
06:34
-
00:37
-
00:31
-
00:24
-
00:18
- 13 ноября 2020
-
23:27
-
22:58
-
22:27