«Клипперс» хотят переманить одного из лучших игроков «Бруклина»

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» намерено заполучить 22-летнего стартового центрового «Бруклин Нетс» Джаретта Аленна, сообщает страница Legioh Hoops Ross в «Твиттере».

Аллен — 22-й номер драфта НБА 2017 года. Всю свою профессиональную карьеру он провёл в составе «Нетс». В минувшем регулярном чемпионате Аллен принял участие в 70 матчах (64 в старте), набирая в них 11,1 очка, собирая 9,6 подбора и совершая 1,6 передачи. Это был лучший сезон Аллена за годы карьеры в НБА.

В плей-офф игрок принял участие в четырёх матчах, собирая коллекцию из 10,3 очка, 14,8 подбора и 2,3 передачи.

Напомним, в межсезонье «Бруклин Нетс» назначили нового тренера — Стива Нэша. Ожидается, что с возвращением в строй Кевина Дюранта «Нетс» станут одними из претендентов на титул.