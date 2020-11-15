Е. Пашутин прокомментировал поражение «Локомотива-Кубань» от «Автодора» в овертайме

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (85:89).
«Как мы и ожидали, матч получился сложным. Начали несколько расслабленно, позволив «Автодору» повести с преимуществом в 10 очков. Затем стали защищаться и вернулись в игру. В конце не смогли взять важный подбор, что привело к открытым броскам. И, конечно, трёхочковое попадание Гордона от щита, которое перевело игру в овертайм. Все наши игроки находились в движении, и было сложно сфолить, потому что велика вероятность получить неспортивный фол.
В последних двух атаках выполняли свои чистые броски, но не попали. «Автодор» играл сегодня хорошо и заслуженно победил. Но нам надо возвращаться к нашей защите и не доводить дело до таких концовок", — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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