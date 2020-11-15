Шрёдер за несколько дней до обмена в «Лейкерс» признавался, что не хочет туда

Сегодня, 15 ноября, стало известно, что руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» и боссы «Оклахома-Сити Тандер» согласовали обмен в команду из Калифорнии разыгрывающего защитника Денниса Шрёдера. Сразу после этого американская пресса вспомнила недавние высказывания баскетболиста сборной Германии, который заявлял, что ему неинтересен переход в «Лейкерс».
«Да, я получал предложения. Но я никогда не хотел переходить в „Лейкерс“, „Клипперс“ или другие команды, которые упоминал мой агент», — приводит недавние слова Шрёдера Clutch Points.
Средние показатели немца в прошлом сезоне – 18,9 очка, 4,0 передачи и 3,6 подбора за игру. Шрёдер претендовал на звание лучшего шестого игрока НБА, но в итоге награда была отдана тяжёлому форварду «Лос-Анджелес Клипперс» Монтрезу Харреллу.
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