«Лейкерс» намерены заполучить одного из лучших снайперов НБА после сброса контракта Грина
«Лос-Анджелес Лейкерс» хотят подписать атакующего защитника «Милуоки Бакс» Уэсли Мэттьюза в качестве замены Дэнни Грина, обмен которого на разыгрывающего Денниса Шрёдера и пик первого раунда драфта калифорнийский клуб ранее согласовал с «Оклахома-Сити Тандер», сообщает обозреватель The New York Times Марк Стайн.
Контракт Мэттьюза с «Милуоки» может быть расторгнут. «Бакс» ещё не приняли решения по опции команды в соглашении Мэттьюза, которая может обеспечить игроку $ 2,69 млн в следующем сезоне. Мэттьюз является одним из лучших снайперов НБА. За карьеру он реализовал 38,1% трёхочковых, а в «пузыре» Орландо во время рестарта сезона-2019/2020 поднял точность до 39,5% (вошёл в топ-10 лучших по точности в НБА).
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