Мэджик Джонсон: «Лейкерс» совершили потрясающую сделку, дающую возможность повторить титул

Легенда НБА Мэджик Джонсон похвалил генерального менеджера «Лос-Анджелес Лейкерс» Роба Пелинку, который организовал обмен разыгрывающего Денниса Шрёдера из «Оклахома-Сити Тандер».
«Генеральный менеджер „Лейкерс“ Роб Пелинка совершил потрясающую сделку и приобрел защитника Денниса Шрёдера, который в среднем набирал 18,9 очка, 3 подбора и 4 передачи в составе „Оклахома-Сити Тандер“. Фанаты „Лейкерс“, эта сделка даёт нам возможность повторить завоевание титула!», — написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».
«Тандер» должны получить за Шрёдера 28-й пик «Лейкерс» на драфте-2020 и не оправдавшего контракт на $ 15 млн атакующего защитника Дэнни Грина. Ожидается, что о сделке будет объявлено в понедельник, когда официально откроется рынок обменов НБА. Другие клубы, претендовавшие на Шрёдера, переключили внимание на других игроков.
В контракте Шрёдера остался сезон-2020/2021, за который он должен получить $ 15,5 млн. Средние показатели немца в прошлом сезоне – 18,9 очка, 4,0 передачи и 3,6 подбора за игру. Шрёдер претендовал на звание лучшего шестого игрока НБА, но в итоге награда была отдана тяжёлому форварду «Лос-Анджелес Клипперс» Монтрезу Харреллу.
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