Энтони Дэвис расторг контракт с «Лейкерс»

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис официально отказался от опции продления контракта с клубом на сезон-2020/2021 стоимостью $ 28,7 млн и станет неограниченно свободным агентом, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс.



Ожидается, что расторжение контракта с «Лейкерс» станет формальностью, поскольку Дэвис планирует подписать новый максимальный контракт с клубом из Лос-Анджелеса. Дэвис перешёл в «Лейкерс» в июне прошлого года в результате обмена с «Нью-Орлеан Пеликанс». Дэвис помог франшизе завоевать титул чемпиона НБА в первом сезоне. Средние показатели Дэвиса в сезоне-2019/2020 составили 26,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,5 перехвата и 2,3 блок-шота в среднем за игру.