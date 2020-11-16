Лидер «Лейкерс» выставил непомерные финансовые запросы и покинет клуб

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо выставил слишком высокие финансовые запросы к клубу по контракту на следующий сезон, сообщает инсайдер Марк Стайн.
«Лейкерс» выменяли из «Оклахома-Сити Тандер» Денниса Шрёдера с пониманием того, что Рондо покинет клуб и продолжит карьеру в другом месте. На подписание Рэджона претендуют «Лос-Анджелес Клипперс», «Бостон Селтикс, а также аутсайдер НБА с большим пространством в платёжной ведомости „Атланта Хоукс“, который рассматривает опытного разыгрывающего в качестве наставника для молодых игроков.
Рондо помог „Лейкерс“ стать чемпионом НБА в сезоне-2019/2020. В его контракте есть опция игрока на $ 2,6 млн. Разыгрывающий считает, что своим выступлением заслужил гораздо более высокую зарплату на рынке свободных агентов.
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