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Один из лучших снайперов НБА расторгнет контракт с клубом

Один из лучших снайперов НБА расторгнет контракт с клубом
Баскетбол / НБА 0

Свингмен «Милуоки Бакс» Уэсли Мэттьюз собирается отказаться от опции продления контракта на сезон-2020/2021 и станет неограниченно свободным агентом, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Если бы клуб и игрок согласились на опцию продления, то по ней Уэсли мог заработать $ 2,69 млн в следующем сезоне.

Мэттьюз является одним из лучших снайперов НБА. За карьеру он реализовал 38,1% трёхочковых, а в «пузыре» Орландо во время рестарта сезона-2019/2020 поднял точность до 39,5% (вошёл в топ-10 лучших по точности в НБА). Ранее он выступал за «Юту Джаз», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Даллас Маверикс», «Нью-Йорк Никс» и «Индиану Пэйсерс».

Уже сообщалось, что интерес к Мэттьюзу проявляют «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит».

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