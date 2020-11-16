«Майами» заинтересован в подписании одного из лучших европейских игроков НБА

«Майами Хит» заинтересован в подписании итальянского форварда Данило Галлинари, сообщает Fadeaway World.

Напомним, основной трансферной целью «Майами» является подписание форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо при его выходе на рынок свободных агентов в 2021 году. Кроме того, не исключено, что «Хит» попытаются выменять звезду НБА уже в это межсезонье.



В прошедшем сезоне «Майами» остановился в шаге от титула. Подопечные Эрика Споэльстры закончили регулярный чемпионат пятыми на Востоке, но в плей-офф обыграли команды с более высоким посевом и смогли дойти до финала, где уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2-4.

Ранее сообщалось, что «Даллас Маверикс» заинтересован в услугах Галлинари, но не собирается платить выходящему на рынок свободных агентов итальянцу высокую зарплату, чтобы иметь возможность бороться за подписание суперзвёздных свободных агентов. В прошлом сезоне Галлинари заработал $ 22,6 млн. Итальянец рассчитывает получить сопоставимую зарплату при выходе на рынок свободных агентов, но для объединения с Лукой Дончичем и Кристапсом Порзингисом в «Маверикс» ему придётся пойти на скидку.

В сезоне-2019/2020 Галлинари набирал в среднем 18,7 очка, совершал 5,2 подбора и выполнял 1,9 передачи. «Оклахома-Сити» вылетела в первом раунде плей-офф НБА в серии с «Хьюстон Рокетс» (3-4).