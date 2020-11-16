«Нью-Йорк» готов избавиться от ценнейших активов ради подъёма в топ-3 драфта

Менеджмент «Нью-Йорк Никс» рассматривает вариант обмена Ар Джей Барретта или Митчелла Робинсона, если сделка поможет клубу получить один из первых трёх пиков драфта НБА. Об этом сообщается в "твиттере" NBA Central со ссылкой на инсайдера Чеда Форда.



Драфт НБА запланирован на 18 ноября. В этом году из-за пандемии коронавируса привычный срок сдвинулся. Претендентами на первый пик считаются проспекты NCAA Энтони Эдвардс и Джеймс Уайзмен, а также разыгрывающий австралийского клуба «Илливара Хоукс» Ламело Болл. Под лотерейными пиками ожидается выбор европейских баскетболистов — израильтянина Дени Авдия («Маккаби»), а также французов Киллиана Хэйса («Ульм») и Тео Маледона (АСВЕЛ).



Ранее также сообщалось, что «Нью-Йорк Никс» заинтересован в подписании Кармело Энтони.