Назван игрок, которого «Лейкерс» хотели выменять до Шрёдера

Накануне руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» и боссы «Оклахома-Сити Тандер» согласовали обмен в команду из Калифорнии разыгрывающего защитника Денниса Шрёдера. Однако, как сообщает NBA Central в «Твиттере», баскетболист сборной Германии изначально не числился на первом месте в списке приоритетов «озёрных».



Согласно инсайдерской информации, «Лейкерс» до обмена Шрёдера пытались заполучить в состав защитника Эрика Бледсо из «Милуоки Бакс».



Напомним, Шрёдер претендовал на звание лучшего шестого игрока НБА, но в итоге награда была отдана тяжёлому форварду «Лос-Анджелес Клипперс» Монтрезу Харреллу.



в шестом матче финальной серии плей-офф «Лейкерс» обыграли «Майами Хит» со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020.



Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом НБА – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов. Последний раз «Лейкерс» становились чемпионами в 2010 году.