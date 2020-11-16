Тесты 8 игроков «Милана» на коронавирус оказались ложноположительными

Итальянский «Милан» готов возобновить участие в играх Евролиги после того, как местные органы здравоохранения выдали клубу соответствующее заключение. Об этом сообщает официальный сайт турнира.



9 ноября стало известно, что тесты на коронавирус восьми неназванных игроков «Милана» дали положительный результат, команду обязали приостановить свою деятельность и оставаться на самоизоляции.



Из-за большого количества положительных результатов в сочетании с отсутствием симптомов врач миланской команды и медицинский директор Евролиги сочли их сомнительными. В соответствии с протоколами о здоровье и безопасности Евролиги вся команда была протестирована повторно – с ограниченным числом положительных результатов. В итоге все 8 тестов были признаны ложноположительными.