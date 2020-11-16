Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Тесты 8 игроков «Милана» на коронавирус оказались ложноположительными

Тесты 8 игроков «Милана» на коронавирус оказались ложноположительными
Баскетбол / Евролига 0

Итальянский «Милан» готов возобновить участие в играх Евролиги после того, как местные органы здравоохранения выдали клубу соответствующее заключение. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

9 ноября стало известно, что тесты на коронавирус восьми неназванных игроков «Милана» дали положительный результат, команду обязали приостановить свою деятельность и оставаться на самоизоляции.

Из-за большого количества положительных результатов в сочетании с отсутствием симптомов врач миланской команды и медицинский директор Евролиги сочли их сомнительными. В соответствии с протоколами о здоровье и безопасности Евролиги вся команда была протестирована повторно – с ограниченным числом положительных результатов. В итоге все 8 тестов были признаны ложноположительными.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020