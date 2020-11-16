Джеймс Харден выставил запрос на обмен. Названа команда, в которую он хочет перейти

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден намерен покинуть техасскую команду и официально запросил руководство организации об обмене, сообщает инсайдер Брэндон Робинсон.



Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и пытается продвинуть вариант с обменом в этот клуб. Харден начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул. Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.