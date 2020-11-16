«Оклахома» обменяла Криса Пола

«Оклахома-Сити Тандер» обменял разыгрывающего Криса Пола в «Финикс Санз» на Рики Рубио, Келли Убре, Тая Джерома, Джалена Лекью и драфт-пики, сообщает инсайдер Шамс Чарания. Драфт-пики от «Финикса» защищены в диапазонах 1-12 в 2022 году, 1-10 в 2023 году, 1-8 в 2024 году и незащищены в 2025 году.

Руководство «Оклахома-Сити Тандер» предварительно разрешило Полу вести переговоры с «Финикс Санз», сообщает «твиттер» The Hoop Central. При отсутствии такого разрешения любые контакты игрока с «Финиксом» могли бы рассматриваться как тамперинг, что является грубым нарушением правил НБА. Контракт Криса Пола рассчитан до лета 2022 года, с опцией игрока в последний год. За два сезона 35-летний баскетболист должен получить $ 85,5 млн.