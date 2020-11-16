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Демар Дерозан принял решение по контракту на следующий сезон

Демар Дерозан принял решение по контракту на следующий сезон
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан решил воспользоваться опцией продления контракта на сезон-2020/2021 стоимостью $ 27,7 млн долларов, сообщает инсайдер Шамс Чарания.

Четырехкратный участник Матча всех звёзд НБА не застрахован от последующего обмена. Дерозан является целью «Лос-Анджелес Лейкерс». «Спёрс» хотят омолодить состав и дали понять, что готовы рассмотреть предложения по Дерозану, центровому Ламаркусу Олдриджу и защитнику Патрику Миллсу. Кроме «Лейкерс», интерес к Демару есть со стороны «Милуоки Бакс», «Детройт Пистонс» и «Бруклин Нетс».

Дерозан набирал в среднем 22,1 очка, 5,6 передачи и 5,5 подбора в сезоне-2019/2020 при точности 54% двухочковых и 25,7% трёхочковых.

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