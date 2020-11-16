«Рокетс» очертили позицию по Хардену, который выбрал два желаемых клуба для обмена

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден хочет перейти в команду, претендующую на титул чемпиона НБА, сообщает инсайдер Шамс Чарания. «Бруклин Нетс» и «Филадельфия Севенти Сиксерс» возглавляют список команд, в которых Харден хочет продолжить карьеру.



По данным Чарании, «Рокетс» абсолютно устраивает вариант, при котором Харден и ещё один запросивший обмен защитник Расселл Уэстбрук останутся в составе команды на следующий сезон. Удовлетворять обменный запрос звёзд любой ценой «Хьюстон» не собирается.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони.