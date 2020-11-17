ЦСКА объявил о трёх кадровых потерях

Йоханнес Фогтманн и Александр Хоменко (болезнь) и Янис Стрелниекс (травма) не помогут ЦСКА в выездном матче 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом», сообщил официальный сайт клуба. Снова в список заявленных включён защитник ЦСКА-2 Юрий Умрихин.

«Жальгирис» показывает очень агрессивный баскетбол и добивается отличных результатов. В Каунасе подобралась группа мотивированных игроков и тренеров. Они мощно идут на щиты, прекрасно двигают мяч. У них мобильная команда, которая использует хэнд-оффы, заслоны для игроков без мяча, пик-н-роллы и действует в высоком темпе. Нужно противостоять их энергичности, мотивации и концентрации, ведь они по-настоящему собраны и каждый матч проводят, как финальный», — заявил главный тренер клуба Димитрис Итудис.



«Это классическое противостояние, корнями из советского прошлого, в нем приняло участие множество великих игроков. Мы уезжаем на двойную неделю Евролиги, и, в целом, нам предстоит сыграть три матча за шесть дней. Нужно быть сильными и свежими. Едем с мыслями о победах. Разобрали «Жальгирис», у них немного поменялся стиль игры, но, как и прежде, они стараются жестко защищаться и придерживаться тренерской установки, хорошо двигают мяч. Наверное, нам на руку то, что с ними не будет поддержки их многочисленных болельщиков», — добавил форвард Семён Антонов.