Два известных игрока НБА расторгли контракты и вышли на рынок

Тяжёлый форвард «Денвер Наггетс» Джереми Грант и центровой «Милуоки Бакс» Робин Лопес отклонили опции в контрактах с клубами на следующий сезон, сообщает CBS Sports. Грант мог заработать $ 9,3 млн, Лопес — $ 5 млн.

«Денвер» собирается провести значительные изменения в передней линии, поскольку в межсезонье три игрока станут свободными агентами. Пол Миллсэп, Джереми Грант и Мэйсон Пламли выходят на рынок. Фронт-офис «Наггетс» не выражает сильной заинтересованности в их переподписании и начинает искать других кандидатов на роль сменщика Николы Йокича. Выходящие на рынок свободных агентов центровые Нерленс Ноэль («Оклахома-Сити Тандер»), Тристан Томпсон («Кливленд Кавальерс») и Арон Бэйнс («Финикс Санз») входят в сферу интересов «Денвера».

«Денвер» в минувшем сезоне НБА дошёл до серии финала Западной конференции, где уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-4).