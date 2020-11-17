«Клипперс» нацелились на игрока, контракт которого сбросил «Чикаго»

«Чикаго Буллз» выдали квалификационное предложение свингмену Дензелу Валентайну, но не будут делать то же самое для разыгрывающего Криса Данна, сообщает журналист NBC Sports Кей Си Джонсон.



Квалификационное предложение Валентайна составляет $ 4,64 млн. Решение «Чикаго» сделает его ограниченно свободным агентом. «Квалифай» Данна составляет $ 7,09 млн. Крис станет неограниченным свободным агентом. Ожидается, что на его подписание будет претендовать контендер Западной конференции НБА «Лос-Анджелес Клипперс».

Карьера Валентайна была омрачена серьезной травмой лодыжки, из-за которой он пропустил весь сезон 2018/2019. В прошлом сезоне он участвовал в 36 играх, включая пять стартов, и набирал в среднем 6,8 очка и 2,1 подбора за 13,6 минуты.



