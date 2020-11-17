Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Клипперс» нацелились на игрока, контракт которого сбросил «Чикаго»

«Клипперс» нацелились на игрока, контракт которого сбросил «Чикаго»
Баскетбол / НБА 0

«Чикаго Буллз» выдали квалификационное предложение свингмену Дензелу Валентайну, но не будут делать то же самое для разыгрывающего Криса Данна, сообщает журналист NBC Sports Кей Си Джонсон.

Квалификационное предложение Валентайна составляет $ 4,64 млн. Решение «Чикаго» сделает его ограниченно свободным агентом. «Квалифай» Данна составляет $ 7,09 млн. Крис станет неограниченным свободным агентом. Ожидается, что на его подписание будет претендовать контендер Западной конференции НБА «Лос-Анджелес Клипперс».

Карьера Валентайна была омрачена серьезной травмой лодыжки, из-за которой он пропустил весь сезон 2018/2019. В прошлом сезоне он участвовал в 36 играх, включая пять стартов, и набирал в среднем 6,8 очка и 2,1 подбора за 13,6 минуты.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020