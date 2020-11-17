Гордон Хэйворд чувствует себя преданным в «Бостоне»

Форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд чувствует себя преданным из-за ограниченной роли в команде за три года после подписания максимального контракта, сообщает Fadeaway World. Игрок ещё не принял решение по опции в контракте не следующий сезон.
Если Хэйворд воспользуется опцией в своём контракте, то получит за сезон-2020/2021 $ 34,2 млн. В таком случае Гордон, скорее всего, запросит обмен в другой клуб. В 2021 году форвард может стать неограниченно свободным агентом. 30-летний Гордон Хэйворд выступает за «Селтикс» с 2017 года, тогда же он стал участником Матча всех звёзд. Ранее игрок выступал за «Юту Джаз». «Юта» выбрала его на драфте 2010 года под общим девятым номером в первом раунде. В составе юношеской сборной США Хэйворд в 2009 году стал чемпионом мира.
Гордон Хэйворд завершил сезон-2019/2020 со следующими статистическими показателями – 17,5 очка, 6,7 подбора и 4,1 передачи в среднем за игру.
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