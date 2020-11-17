Гомельский — о ситуации в ЦСКА: компромисс вполне возможен

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский выразил мнение, что московскому ЦСКА возможно найти компромисс в конфликте главного тренера Димитриса Итудиса и лидера команды Майка Джеймса.



«Решение конфликтной ситуации, которая сейчас всех тревожит, лежит на руководстве клуба. Компромисс, с моей точки зрения, вполне возможен», — написал Гомельский на своём сайте.



На прошлой неделе ЦСКА со счётом 89:86 обыграл испанскую «Басконию» в матче 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Джеймс пропустил эту встречу. После этого греческое издание Gazzetta сообщило о конфликте Джеймса и Итудиса, который произошёл на тренировке 10 ноября. Свидетелями инцидента стали другие игроки красно-синих и тренерский штаб. Предположительно после этого руководство ЦСКА начало рассматривать возможность расторгнуть контракт с Джеймсом.