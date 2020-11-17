Энтони Дэвис назвал трёх самых сложных соперников в НБА

Тяжелый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис считает Кевина Дюранта («Бруклин Нетс»), Джеймса Хардена («Хьюстон Рокетс») и Дэмьена Лилларда («Портленд Трэйл Блэйзерс») самыми сложными соперниками в НБА.
«Кевин Дюрант — парень, которого очень сложно закрыть. Он, Дэмьен Лиллард и Джеймс Харден. Они крутые. Особенно Кей Ди. Его рост — 208 см, при этом он умеет разыгрывать мяч, очень хорошо бросает с любой точки площадки — с ведения, в ситуациях catch and shoot. Он может набирать очки, может отдавать передачи. Нет ничего, что он не мог бы сделать. Считаю, Харден лучший по игре в изоляции в лиге. Отмечу его степ-бэк и то, как он умеет „рисовать“ фолы. Лиллард вообще может бросить и попасть с центра площадки, если его не закрываешь. При этом уверенно идёт в проход. Эти трое — самые крутые», — приводит слова Дэвиса Essentially Sports.
- 17 ноября 2020
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