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«Химки» обыграли «Зенит» в Евролиге, Швед набрал 24 очка

«Химки» обыграли «Зенит» в Евролиге, Швед набрал 24 очка
Баскетбол / Евролига 0

Подмосковные «Химки» обыграли «Зенит» в матче 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 88:83 (19:27, 25:20, 19:20, 25:16) в пользу подопечных Римаса Куртинайтиса.

Самым результативным игроком в составе «Химок» стал Алексей Швед, набравший 24 очка. В активе Эррика Макколума 19 очков, 11 — у центрового Грега Монро. Канадский защитник «Зенита» Кевин Пангос оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 передач. В активе Билли Бэрона 24 очка.

В следующем матче регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» 20 ноября в гостях встретится с немецкой «Альбой», а «Химки» 19 ноября в Мытищах — со стамбульским «Анадолу Эфес».

Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
17 ноября 2020, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
83 : 88
Химки
Химки, Россия
Зенит: Бэрон - 24, Холлинс - 15, Гудайтис - 10, Риверс - 9, Понитка - 7, Зубков - 6, Пойтресс - 5, Пангос - 3, Томас - 3, Пушков - 1, Захаров, Фридзон
Химки: Швед - 24, Макколум - 19, Монро - 11, Дайр. Бертанс - 8, Моня - 8, Тимма - 8, Микки - 6, Карасёв - 4, Воронов, Вяльцев, Зайцев
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