«Химки» обыграли «Зенит» в Евролиге, Швед набрал 24 очка
Подмосковные «Химки» обыграли «Зенит» в матче 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 88:83 (19:27, 25:20, 19:20, 25:16) в пользу подопечных Римаса Куртинайтиса.
Самым результативным игроком в составе «Химок» стал Алексей Швед, набравший 24 очка. В активе Эррика Макколума 19 очков, 11 — у центрового Грега Монро. Канадский защитник «Зенита» Кевин Пангос оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 передач. В активе Билли Бэрона 24 очка.
В следующем матче регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» 20 ноября в гостях встретится с немецкой «Альбой», а «Химки» 19 ноября в Мытищах — со стамбульским «Анадолу Эфес».
Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
17 ноября 2020, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
83 : 88
Химки
Химки, Россия
Зенит: Бэрон - 24, Холлинс - 15, Гудайтис - 10, Риверс - 9, Понитка - 7, Зубков - 6, Пойтресс - 5, Пангос - 3, Томас - 3, Пушков - 1, Захаров, Фридзон
Химки: Швед - 24, Макколум - 19, Монро - 11, Дайр. Бертанс - 8, Моня - 8, Тимма - 8, Микки - 6, Карасёв - 4, Воронов, Вяльцев, Зайцев
- 17 ноября 2020
-
23:12
-
23:09
-
22:50
-
21:57
-
21:47
-
21:42
-
21:14
-
20:26
-
19:59
-
19:59
-
18:45
-
18:07
-
17:59
-
17:34
-
16:31
-
16:30
-
16:19
-
16:12
-
14:58
-
14:04
-
13:31
-
13:13
-
13:09
-
12:30
-
12:14
-
12:00
-
11:42
-
11:25
-
11:17
-
10:41
-
09:53
-
09:47
-
09:35
-
09:31
-
09:27
Партнерский контент