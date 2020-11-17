«Химки» обыграли «Зенит» в Евролиге, Швед набрал 24 очка

Подмосковные «Химки» обыграли «Зенит» в матче 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 88:83 (19:27, 25:20, 19:20, 25:16) в пользу подопечных Римаса Куртинайтиса.

Самым результативным игроком в составе «Химок» стал Алексей Швед, набравший 24 очка. В активе Эррика Макколума 19 очков, 11 — у центрового Грега Монро. Канадский защитник «Зенита» Кевин Пангос оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 передач. В активе Билли Бэрона 24 очка.

В следующем матче регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» 20 ноября в гостях встретится с немецкой «Альбой», а «Химки» 19 ноября в Мытищах — со стамбульским «Анадолу Эфес».