«Лейкерс» определились с позицией по Дуайту Ховарду и Маркиффу Моррису

«Лейкерс» заинтересованы сохранить в составе центрового Дуайта Ховарда и тяжёлого форварда Маркиффа Морриса, сообщает The Los Angeles Times.



Контракты Ховарда и Морриса истекли после завершения сезона-2019/2020. Оба игрока стали свободными агентами в это межсезонье. Ховард набирал в среднем 5,8 очка, 4,6 подбора в 18 играх в плей-офф. Моррис записывал в актив в среднем 5,9 очка, 3,0 подбора и 1,0 передачи в 21 матче плей-офф. Оба игрока впервые в карьере стали чемпионами НБА.

Ранее разыгрывающий «Лейкерс» Рэджон Рондо выставил непомерные финансовые запросы к организации, у которой нет свободных средств в платёжной ведомости. «Лейкерс» выменяли из «Оклахома-Сити Тандер» разыгрывающего Денниса Шрёдера с пониманием того, что Рондо покинет клуб и продолжит карьеру в другом месте.