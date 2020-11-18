УНИКС в Белграде проиграл «Партизану»

В Белграде завершился матч восьмого тура группового этапа Еврокубка, в котором «Партизан» принимал казанский УНИКС.
Российская команда начала уверенно и после первой четверти лидировала с преимуществом в 6 очков — 26:20. Но уже к большому перерыву коллектив из Сербии перехватил лидерство — 40:39.
Вторая половина встречи прошла в напряжённой борьбе. В заключительной четверти УНИКС пытался применить тактику быстрого фола и за 7 секунд до финальной сирены получил право на атаку, проигрывая с разницей в три очка. Но совершить бросок в последние секунды матча так и не удалось. В результате «Партизан» одержал победу со счётом 89:86.
Самым результативным в составе победителей стал Маркус Пейдж, набравший 25 очков. У УНИКСа 19 баллов на счету Айзеи Канаана.
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