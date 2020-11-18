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УНИКС в Белграде проиграл «Партизану»

УНИКС в Белграде проиграл «Партизану»
Баскетбол / Еврокубок 0

В Белграде завершился матч восьмого тура группового этапа Еврокубка, в котором «Партизан» принимал казанский УНИКС.

Российская команда начала уверенно и после первой четверти лидировала с преимуществом в 6 очков — 26:20. Но уже к большому перерыву коллектив из Сербии перехватил лидерство — 40:39.

Вторая половина встречи прошла в напряжённой борьбе. В заключительной четверти УНИКС пытался применить тактику быстрого фола и за 7 секунд до финальной сирены получил право на атаку, проигрывая с разницей в три очка. Но совершить бросок в последние секунды матча так и не удалось. В результате «Партизан» одержал победу со счётом 89:86.

Самым результативным в составе победителей стал Маркус Пейдж, набравший 25 очков. У УНИКСа 19 баллов на счету Айзеи Канаана.

Еврокубок. Группа A. 7-й тур
17 ноября 2020, вторник. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
89 : 86
УНИКС
Казань, Россия
Партизан: Пейдж - 25, Миллер-Макинтайр - 15, Загорац - 14, Дангубич - 8, Томас - 8, Янкович - 6, Величкович - 5, Мосли - 5, Трифунович - 3, Ангола, Гордич, Янкович
УНИКС: Канаан - 19, Браун - 16, Смит - 14, Морган - 12, Колесников - 10, Уайт - 8, Узинский - 6, Уолтерс - 1, Антипов, Жбанов, Клименко, Сергеев
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